«Чикаго» подписал контракт с Бережным на 2 года, кэпхит – 975 тысяч долларов. Вратарь расторг соглашение с «Динамо»

Станислав Бережной подписал контракт с «Чикаго» на 2 сезона.

Ранее стало известно , что 22-летний голкипер расторг соглашение с московским «Динамо ».

Как сообщает пресс-служба «Чикаго », договор с вратарем рассчитан на 2 года, кэпхит составляет 975 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Бережной провел 35 матчей в Olimpbet ВХЛ за «Омские Крылья» и «СКА-Неву». В Фонбет чемпионате КХЛ на его счету одна игра за СКА.