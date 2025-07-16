«Чикаго» подписал контракт с Бережным на 2 года, кэпхит – 975 тысяч долларов. Вратарь расторг соглашение с «Динамо»
Станислав Бережной подписал контракт с «Чикаго» на 2 сезона.
Ранее стало известно, что 22-летний голкипер расторг соглашение с московским «Динамо».
Как сообщает пресс-служба «Чикаго», договор с вратарем рассчитан на 2 года, кэпхит составляет 975 тысяч долларов.
В минувшем сезоне Бережной провел 35 матчей в Olimpbet ВХЛ за «Омские Крылья» и «СКА-Неву». В Фонбет чемпионате КХЛ на его счету одна игра за СКА.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт «Чикаго»
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