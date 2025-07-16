Бережной покинул «Динамо» и уедет в Северную Америку. 22-летнего вратаря ранее выменяли у СКА
Станислав Бережной покинул «Динамо» и уедет в Северную Америку.
Контракт с 22-летним голкипером расторгнут по инициативе игрока. Спортивные права на хоккеиста остаются за бело-голубыми.
Бережной перешел в «Динамо» 8 июля, став частью сделки по обмену Бреннана Менелла в СКА.
В минувшем сезоне вратарь провел 35 матчей в Olimpbet ВХЛ за «Омские Крылья» и «СКА-Неву». В Фонбет чемпионате КХЛ на его счету одна игра за СКА.
СКА выменял Менелла у «Динамо». Армейцы отдали 18-летнего Кола и вратаря Бережного из ВХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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