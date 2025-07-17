Агенты Комтуа: «Максиму хотелось бы вернуться в НХЛ, но из Америки никаких новостей нет, поэтому приоритет – «Динамо»
Максим Комтуа хотел бы вернуться в НХЛ, но вариантов в Америке нет.
«Переговоры по продлению контракта с Комтуа идут, но сейчас все зависит от «Динамо».
Понятно, что Максиму хотелось бы вернуться в НХЛ, но на сегодняшний день из Америки никаких новостей нет, поэтому приоритет – «Динамо», – сообщили в агентстве, представляющем интересы 26-летнего нападающего.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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