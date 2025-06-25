Агентство Комтуа: «Будущее игрока будет известно позже, ждем открытия рынка НХЛ»
В агентстве Titan Sport Consulting высказались о будущем Максима Комтуа.
Ранее появилась информация о том, что игрок подпишет новый контракт с московским «Динамо».
«Будущее Комтуа будет известно позже, ждем открытия рынка НХЛ», – сказали в агентстве Titan Sport Consulting.
Рынок неограниченно свободных агентов НХЛ откроется 1 июля.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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