Агентство Комтуа: «Работа с клубами НХЛ продолжается, интерес оттуда есть. Пока никакой конкретики»
В агентстве Titan Sport Consulting сообщили об интересе к Максиму Комтуа из НХЛ.
Ранее появилась информация о том, что игрок подпишет новый контракт с московским «Динамо».
– По будущему Комтуа продолжается работа с клубами НХЛ. Интерес оттуда явно есть, но пока рано говорить о какой‑то конкретике.
– Комтуа будет рассматривать двусторонние контракты за океаном или его устроит только одностороннее соглашение?
– Пока рано говорить о формате соглашения. Повторюсь, сначала нужно дождаться конкретных предложений, а потом уже будет принято решение, – сообщили в агентстве Titan Sport Consulting, клиентом которого является Комтуа
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости