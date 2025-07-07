Агентство Комтуа: «Работа с клубами НХЛ продолжается, интерес оттуда есть. Пока никакой конкретики»

В агентстве Titan Sport Consulting сообщили об интересе к Максиму Комтуа из НХЛ.

Ранее появилась информация о том, что игрок подпишет новый контракт с московским «Динамо ».

– По будущему Комтуа продолжается работа с клубами НХЛ . Интерес оттуда явно есть, но пока рано говорить о какой‑то конкретике.

– Комтуа будет рассматривать двусторонние контракты за океаном или его устроит только одностороннее соглашение?

– Пока рано говорить о формате соглашения. Повторюсь, сначала нужно дождаться конкретных предложений, а потом уже будет принято решение, – сообщили в агентстве Titan Sport Consulting, клиентом которого является Комтуа