Комтуа останется в «Динамо» и подпишет контракт на 2 года. Форвард не получил хорошего предложения из НХЛ («СЭ»)
Максим Комтуа останется в «Динамо».
Ранее сообщалось, что 26-летний форвард может вернуться в НХЛ.
По информации «Спорт-Экспресса», Комтуа не получил хорошего предложения из Северной Америки и подпишет двухлетний контракт с бело-голубыми.
В минувшем сезоне канадец набрал 50 (21+29) очков за 62 игры в регулярном чемпионате за «Динамо». В его активе также 13 (7+6) баллов в 15 матчах Кубка Гагарина.
Агентство Комтуа: «Работа с клубами НХЛ продолжается, интерес оттуда есть. Пока никакой конкретики»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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