Комтуа останется в «Динамо» и подпишет контракт на 2 года. Форвард не получил хорошего предложения из НХЛ («СЭ»)

Максим Комтуа останется в «Динамо».

Ранее сообщалось , что 26-летний форвард может вернуться в НХЛ.

По информации «Спорт-Экспресса», Комтуа не получил хорошего предложения из Северной Америки и подпишет двухлетний контракт с бело-голубыми.

В минувшем сезоне канадец набрал 50 (21+29) очков за 62 игры в регулярном чемпионате за «Динамо ». В его активе также 13 (7+6) баллов в 15 матчах Кубка Гагарина.

Агентство Комтуа: «Работа с клубами НХЛ продолжается, интерес оттуда есть. Пока никакой конкретики»