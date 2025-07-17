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Баландин о Ротенберге: «Ему лучше быть организатором, а тренировать надо другим. Надо перестать пытаться объять необъятное и совмещать несколько должностей»

Андрей Баландин заявил, что Роману Ротенбергу не стоит возвращаться к тренерству.

В это межсезонье Ротенберг покинул должность главного тренера СКА и вошел в совет директоров «Динамо».

– Ротенберг – это человек, который может привлечь деньги в клуб. Думаю, что «Динамо» в этом сезоне будет одним из претендентов на Кубок Гагарина.

– Многие считают, что Ротенберг будет претендовать на место главного тренера «Динамо».

– По моему мнению, Ротенбергу лучше быть организатором. В этой «кухне» он силен. А тренировать и вести матчи надо другим специалистам.

Это будет лучше и для него, чтобы лишних разговоров не было. Ему надо перестать пытаться объять необъятное и совмещать несколько должностей в одном лице.

Понятно, что он молодой, что у него много энергии и он хочет заниматься всем. Но это лучше все направить в одно русло, – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.

Грицюк о Ротенберге: «Все запомнят пресс-конференции – каким он был веселым, для пацанов не было напряжения. Общаюсь с ребятами – никто не понимает, что строится в СКА»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Андрей Баландин
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