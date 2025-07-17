Грицюк о Ротенберге: «Все запомнят пресс-конференции – каким он был веселым, для пацанов не было напряжения. Общаюсь с ребятами – никто не понимает, что строится в СКА»

Арсений Грицюк поделился мыслями о Романе Ротенберге.

В это межсезонье Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА – вместо него клуб возглавил Игорь Ларионов.

После этого Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». Игравший за СКА Грицюк продолжит карьеру в Нью-Джерси».

– Ну и про Романа Борисовича. Вы все хорошее говорите. Но у СКА новая история. Ты видишь, что это будет другой клуб?

– Ну да, отчасти это обидно, что будет другой клуб. Все запомнят его пресс-конференции – каким он был веселым. Ну и для пацанов не было никакого напряжения.

Не знаю, что будет со СКА, интересно посмотреть. Общаюсь с ребятами – никто не понимает, что там строится.

– В Нью-Джерси на пресс-конференциях погрустнее.

– (Смеется) Согласен. Да вообще любые пресс-конференции в России поскучнее, чем те, – сказал Арсений Грицюк в разговоре с журналистом Алексеем Шевченко.