Грицюк о Ротенберге: «Все запомнят пресс-конференции – каким он был веселым, для пацанов не было напряжения. Общаюсь с ребятами – никто не понимает, что строится в СКА»
В это межсезонье Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА – вместо него клуб возглавил Игорь Ларионов.
После этого Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». Игравший за СКА Грицюк продолжит карьеру в Нью-Джерси».
– Ну и про Романа Борисовича. Вы все хорошее говорите. Но у СКА новая история. Ты видишь, что это будет другой клуб?
– Ну да, отчасти это обидно, что будет другой клуб. Все запомнят его пресс-конференции – каким он был веселым. Ну и для пацанов не было никакого напряжения.
Не знаю, что будет со СКА, интересно посмотреть. Общаюсь с ребятами – никто не понимает, что там строится.
– В Нью-Джерси на пресс-конференциях погрустнее.
– (Смеется) Согласен. Да вообще любые пресс-конференции в России поскучнее, чем те, – сказал Арсений Грицюк в разговоре с журналистом Алексеем Шевченко.