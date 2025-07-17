  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Грицюк о Ротенберге: «Все запомнят пресс-конференции – каким он был веселым, для пацанов не было напряжения. Общаюсь с ребятами – никто не понимает, что строится в СКА»
56

Грицюк о Ротенберге: «Все запомнят пресс-конференции – каким он был веселым, для пацанов не было напряжения. Общаюсь с ребятами – никто не понимает, что строится в СКА»

Арсений Грицюк поделился мыслями о Романе Ротенберге.

В это межсезонье Роман Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА – вместо него клуб возглавил Игорь Ларионов.

После этого Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо». Игравший за СКА Грицюк продолжит карьеру в Нью-Джерси».

– Ну и про Романа Борисовича. Вы все хорошее говорите. Но у СКА новая история. Ты видишь, что это будет другой клуб?

– Ну да, отчасти это обидно, что будет другой клуб. Все запомнят его пресс-конференции – каким он был веселым. Ну и для пацанов не было никакого напряжения.

Не знаю, что будет со СКА, интересно посмотреть. Общаюсь с ребятами – никто не понимает, что там строится.

– В Нью-Джерси на пресс-конференциях погрустнее. 

– (Смеется) Согласен. Да вообще любые пресс-конференции в России поскучнее, чем те, – сказал Арсений Грицюк в разговоре с журналистом Алексеем Шевченко.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «СЭ Хоккейный» на YouTube
logoАрсений Грицюк
logoСКА
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoНью-Джерси
logoДинамо Москва
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рыбин о Ротенберге: «Многие скептически к нему относятся, но пусть цитаты вызывают улыбку – это лучше, чем смотреть на серьезное полумертвое лицо. Он отдает все эмоции»
3515 июля, 14:10
Подколзин об отставке Ротенберга из СКА: «Не думал, что такой день вообще настанет. Я очень удивился. Столько времени был в системе клуба, она выстроена...»
2313 июля, 14:30
Главные новости
Жамнов о Миронове: «Вожак стаи, к нему прислушиваются. Он пришел в «Спартак» лидером, в «Динамо» был капитаном, после перехода было тяжело»
10 минут назад
Свитер Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки, выставлен в Зале славы в Торонто
841 минуту назадФото
Рыбин о Ткачеве: «Авангард» пошел на расторжение, чтобы не превысить потолок. У него была травма, в плей‑офф что‑то пошло не так, тренер поставил условие, наверное»
5сегодня, 15:52
Клубы КХЛ интересуются Лисоном. У форварда 17 очков в 62 играх за «Анахайм» в прошлом сезоне
3сегодня, 15:37
Ткачев был готов на существенное снижение зарплаты, чтобы остаться в «Авангарде». У форварда есть предложения от 7 клубов КХЛ («Mash на спорте»)
23сегодня, 15:25
Жамнов о работе в «Спартаке»: «Подход изменится. Если кто-то из ребят думает, что все еще молод и перспективен – пусть забудет. Время делать правильные выводы»
2сегодня, 14:58
Коньков о Ткачеве: «Вернуться в СКА – идеальный вариант, система Ларионова ему подходит. Амбиции Владимира нацелены на команды, которые борются за чемпионство»
4сегодня, 14:10
«Ак Барс» интересуется Чеховичем. У форварда 36 очков в 47 матчах прошлого сезона за «Витязь» (Metaratings)
1сегодня, 13:58
В «Авангард» может перейти экс-защитник «Оттавы» Лажойе. У него 203 очка за 405 матчей в АХЛ
5сегодня, 13:35
Артюхин о возможном уходе Ткачева из «Авангарда»: «Длинные контракты не играют роли – ничего не мешает клубам их расторгать»
3сегодня, 13:21
Ко всем новостям
Последние новости
«Анахайм» и Хеллесон продлили контракт на 2 года, избежав арбитража. У защитника 13 очков и +6 в 56 матчах в прошлом сезоне
1 минуту назад
Коньков о возможном уходе Ткачева из «Авангарда»: «В клубе руководствуются соотношением цена-качество, статистикой. Тренера не устроили какие-то вещи»
23 минуты назад
Черкас о «Куньлуне» в Петербурге: «Если привлекут знаковых хоккеистов, покажут интересную игру, зритель может пойти. Китайская команда в КХЛ – это любопытно»
134 минуты назад
«Динамо» Минск может обменять Лайла после подписания Тая Смита. Клуб продлил контракт с Брэди в июне (Артур Хайруллин)
159 минут назад
Крикунов о «Спартаке»: «Средний состав, надо обновлять сильными игроками. Все форварды блистали в регулярке, а потом пропали в прошлом сезоне»
1сегодня, 15:11
Лямкин о сравнениях с Никулиным: «Это живая легенда, игрок другого уровня. Мне еще 5-7 лет нужно сыграть на уровне прошлого года, а не один хороший сезон выдать»
сегодня, 14:47
Глава профсоюза игроков НХЛ о потолке зарплат: «Такого роста мы еще не видели – нечто похожее было в НБА. Если экономика останется стабильной, ситуация может стать еще лучше»
сегодня, 14:35
Агент Андреянова о контракте с ЦСКА до 2030 года: «Пойдет по стопам Сорокина – докажет здесь, а потом уедет в НХЛ. Желаю Пете выиграть трофей в ближайшие годы»
1сегодня, 13:45
Макеев о 3:15 в «Матче года»: «Раньше в КХЛ садились на сборы в первой половине июля, а теперь – в августе. Ребята не на пике, решающим фактором становится мастерство»
сегодня, 12:55
Жамнов о «Спартаке»: «Наша задача – сделать еще шаг вверх. Либо мы хотим смотреть в пол в конце сезона, либо хотим поднять чашу. Все зависит от нас самих»
3сегодня, 12:13