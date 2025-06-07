«Ротенберг – фанат хоккея, но ему не хватало знаний, как у Ларионова, Знарка или Никитина. Жаль, что так произошло». Экс-директор «Трактора» Баландин об уходе тренера из СКА
Новым тренером армейцев стал Игорь Ларионов.
«Искренне жаль, что так произошло с Ротенбергом. Он фанат хоккея, но ему не хватало тех знаний и того понимания игры, которые присущи тем, кто выступал на высоком уровне.
Как, например, Игорь Ларионов, Олег Знарок, тот же Игорь Никитин, который завоевал Кубок Гагарина в этом году.
Ротенберг может привлекать хорошие деньги, как он делал в СКА. Хотя это не спасло его от увольнения. Раз он хочет быть главным тренером, будем надеяться, что он где-то соберет коллектив единомышленников.
Но ему нужны очень хорошие помощники, и им нужно будет доверять», – сказал бывший директор «Трактора» Андрей Баландин.
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