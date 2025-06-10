Виноградов о кумирах: «Макдэвид. Из россиян – Кучеров. Он не такой быстрый, как Коннор, но за тем, как он читает игру, одно удовольствие следить»
Егор Виноградов рассказал о своих кумирах в хоккее.
– Кто из хоккеистов твой кумир?
– Почему именно он?
– Скорость, техника, как он думает на льду. Я думаю, это сейчас один из лучших хоккеистов мира.
– А из россиян?
– Никита Кучеров. Он не такой быстрый, как Макдэвид, но за тем, как он читает игру, одно удовольствие следить, – сказал 22-летний форвард «Торпедо» Егор Виноградов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости