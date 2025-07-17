Ахтямов о жизни в Северной Америке: «Ни разу не сталкивался с негативом, американцы проще относятся к жизни. Продукты нормальные, но российская еда привычнее»

Артур Ахтямов заявил, что в Северной Америке нормально относятся к русским.

Прошлый сезон 23-летний голкипер провел за фарм-клуб «Торонто » в АХЛ. На его счету 26 матчей, 90,1% сэйвов и коэффициент надежности 2,81.

– Ты из России. В целом, как в Северной Америке относятся к русским?

– Я ни разу не сталкивался с негативом. Все хорошо.

– Какие особенности менталитета выделил для себя?

– Наверное, американцы относятся к жизни проще. Не заморачиваются о пустяках.

– Как оценишь качество продуктов?

– В Северной Америке нормальные продукты, но российская еда для меня привычнее.

– Там продают эчпочмаки?

– Там есть русские магазины, где можно найти все, что душе угодно.

Я, честно говоря, был в шоке, когда впервые туда зашел. Сразу почувствовал себя так, будто оказался дома, – сказал вратарь системы «Торонто» Артур Ахтямов .

«Ак Барс» был готов подписать Ахтямова, но вратарь планирует провести в системе «Торонто» еще год. Казанцы могут сделать ставку на тандем Билялова и Арефьева («Бизнес Online»)