Ахтямов о жизни в Северной Америке: «Ни разу не сталкивался с негативом, американцы проще относятся к жизни. Продукты нормальные, но российская еда привычнее»
Прошлый сезон 23-летний голкипер провел за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ. На его счету 26 матчей, 90,1% сэйвов и коэффициент надежности 2,81.
– Ты из России. В целом, как в Северной Америке относятся к русским?
– Я ни разу не сталкивался с негативом. Все хорошо.
– Какие особенности менталитета выделил для себя?
– Наверное, американцы относятся к жизни проще. Не заморачиваются о пустяках.
– Как оценишь качество продуктов?
– В Северной Америке нормальные продукты, но российская еда для меня привычнее.
– Там продают эчпочмаки?
– Там есть русские магазины, где можно найти все, что душе угодно.
Я, честно говоря, был в шоке, когда впервые туда зашел. Сразу почувствовал себя так, будто оказался дома, – сказал вратарь системы «Торонто» Артур Ахтямов.
«Ак Барс» был готов подписать Ахтямова, но вратарь планирует провести в системе «Торонто» еще год. Казанцы могут сделать ставку на тандем Билялова и Арефьева («Бизнес Online»)