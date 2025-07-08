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«Ак Барс» был готов подписать Ахтямова, но вратарь планирует провести в системе «Торонто» еще год. Казанцы могут сделать ставку на тандем Билялова и Арефьева («Бизнес Online»)

«Ак Барс» был готов подписать Артура Ахтямова, но вратарь останется за океаном.

Как сообщает «Бизнес Online», казанцы хотели предложить 23-летнему голкиперу долгосрочный контракт с хорошей зарплатой и в перспективе видели его первым номером команды. 

Отмечается, что этот вариант отпал, так как игрок пока не собирается возвращаться в Россию. Он проведет еще как минимум один сезон в системе «Торонто». В прошлом сезоне Ахтямов дебютировал за «Марлис» в АХЛ – 26 матчей, 11 побед, 90,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,81. 

Ранее контракт в Северной Америке подписал другой вратарь «Ак Барса» – 25-летний Амир Мифтахов. Он заключил двустороннее соглашение с «Каролиной» на один сезон. 

Сообщается, что если казанцы не смогут найти вратаря на рынке, то сделают ставку на тандем 30-летнего Тимура Билялова и 22-летнего Максима Арефьева. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Бизнес Online»
logoМаксим Арефьев
logoТимур Билялов
возможные переходы
logoНХЛ
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logoАртур Ахтямов
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