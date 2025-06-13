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Мифтахов отказался подписывать контракт с «Ак Барсом». Вратарь ведет переговоры с «Каролиной» («Чемпионат»)

Амир Мифтахов не стал подписывать новый контракт с «Ак Барсом».

Как сообщает «Чемпионат», голкипер отказался принимать квалификационное предложение клуба из Казани и намерен покинуть команду.

Мифтахов планирует перейти в НХЛ. Он находится на финальной стадии переговоров по контракту с «Каролиной».

Отмечается, что вратарь рассчитывает на регулярное игровое время в НХЛ, учитывая проблемы со здоровьем у основного голкипера Фредерика Андерсена и его возможную занятость подготовкой к матчам за сборную Дании на ОИ-2026.

При этом в контракте Амира Мифтахова возможен пункт о досрочном расторжении в случае длительного пребывания в АХЛ.

«Ак Барс» планирует заместить потерю игрока вратарем системы «Торонто» Артуром Ахтямовым, ранее выступавшим за казанский клуб. Предложение вернуться в систему «Ак Барса» также получил Вячеслав Пекса из системы «Мэйпл Лифс», которого планируют задействовать в «Нефтянике». 

В минувшем регулярном чемпионате Амир Мифтахов провел 30 матчей за «Ак Барс» в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,18 шайбы и отражая 92,7% бросков.

В плей-офф 25-летний вратарь не провел ни одного полноценного матча. Права на Мифтахова в Фонбет Чемпионате КХЛ останутся за «Ак Барсом».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoАк Барс
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logoАмир Мифтахов
возможные переходы
logoЧемпионат.com
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logoАртур Ахтямов
logoТоронто
logoФредерик Андерсен
Вячеслав Пекса
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