Ахтямов не планирует возвращаться в «Ак Барс» в следующем сезоне. Вратарь намерен побороться за место в «Торонто» («Бизнес Online»)
Артур Ахтямов не планирует возвращаться в «Ак Барс» в ближайшее время.
Как сообщает «Бизнес Online», в следующем сезоне 23-летний вратарь планирует побороться за место в «Торонто» и провести за океаном еще год.
В минувшем регулярном чемпионате Артур Ахтямов провел 26 матчей в ВХЛ за «Торонто Марлис», пропуская в среднем 2,81 шайбы и отражая 90,1% бросков.
Срок соглашения игрока с «Торонто» рассчитан до конца сезона-2025/26.
Ранее появилась информация о том, что голкипер Амир Мифтахов отказался подписывать новый контракт с «Ак Барсом» и ведет переговоры с «Каролиной». Сообщалось, что «Ак Барс» планирует заместить потерю Ахтямовым.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
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