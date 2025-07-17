Никишин – 9-й в рейтинге защитников до 25 лет по версии сайта НХЛ. Лидирует Сэндерсон, Фэйбер – 2-й, Хатсон – 5-й, Люк Хьюз – 6-й
Александр Никишин вошел в топ-10 защитников НХЛ до 25 лет по версии сайта лиги.
Возглавил рейтинг из 10 перспективных хоккеистов, не достигших 25-летнего возраста и уже дебютировавших в НХЛ, Джейк Сэндерсон из «Оттавы».
Вторым стал защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер, замкнул тройку Мориц Зайдер из «Детройта».
Полный список выглядит следующим образом:
1. Джейк Сэндерсон («Оттава»);
2. Брок Фэйбер («Миннесота»);
3. Мориц Зайдер («Детройт»);
4. Томас Харли («Даллас»);
5. Лэйн Хатсон («Монреаль»);
6. Люк Хьюз («Нью-Джерси»);
7. Оуэн Пауэр («Баффало»);
8. Симон Эдвинссон («Детройт»);
9. Александр Никишин («Каролина»);
10. Лиан Биксель («Даллас»).
Штюцле возглавил рейтинг форвардов до 25 лет по версии сайта НХЛ, Джек Хьюз – 2-й, Бедард – 6-й, Селебрини – 7-й, Мичков – 10-й
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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