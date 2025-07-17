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  • Никишин – 9-й в рейтинге защитников до 25 лет по версии сайта НХЛ. Лидирует Сэндерсон, Фэйбер – 2-й, Хатсон – 5-й, Люк Хьюз – 6-й
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Никишин – 9-й в рейтинге защитников до 25 лет по версии сайта НХЛ. Лидирует Сэндерсон, Фэйбер – 2-й, Хатсон – 5-й, Люк Хьюз – 6-й

Александр Никишин вошел в топ-10 защитников НХЛ до 25 лет по версии сайта лиги.

Возглавил рейтинг из 10 перспективных хоккеистов, не достигших 25-летнего возраста и уже дебютировавших в НХЛ, Джейк Сэндерсон из «Оттавы».

Вторым стал защитник «Миннесоты» Брок Фэйбер, замкнул тройку Мориц Зайдер из «Детройта».

Полный список выглядит следующим образом:

1. Джейк Сэндерсон («Оттава»);

2. Брок Фэйбер («Миннесота»);

3. Мориц Зайдер («Детройт»);

4. Томас Харли («Даллас»);

5. Лэйн Хатсон («Монреаль»);

6. Люк Хьюз («Нью-Джерси»);

7. Оуэн Пауэр («Баффало»);

8. Симон Эдвинссон («Детройт»);

9. Александр Никишин («Каролина»);

10. Лиан Биксель («Даллас»).

Штюцле возглавил рейтинг форвардов до 25 лет по версии сайта НХЛ, Джек Хьюз – 2-й, Бедард – 6-й, Селебрини – 7-й, Мичков – 10-й

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рейтинги
logoДжейк Сэндерсон
logoНХЛ
logoЛиан Биксель
logoСимон Эдвинссон
logoМориц Зайдер
logoЛюк Хьюз
logoБрок Фэйбер
logoАлександр Никишин
logoЛэйн Хатсон
logoТомас Харли
logoОуэн Пауэр
logoДаллас
logoМонреаль
logoКаролина
logoНью-Джерси
logoОттава
logoДетройт
logoБаффало
logoМиннесота
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