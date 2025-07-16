Аскаров – 1-й в рейтинге лучших проспектов НХЛ среди вратарей, Егоров – 4-й, Андреянов – 6-й, Набоков – 11-й, Медведев – 15-й, Фролов – 16-й, Заврагин – 17-й

Ярослав Аскаров возглавил рейтинг лучших проспектов НХЛ среди голкиперов.

Журналист The Athletic Скотт Уилер представил список из 20 наиболее перспективных вратарей в возрасте до 25 лет, задрафтованных клубами НХЛ .

В рейтинг не вошли голкиперы, которые уже закрепились в основе клубов НХЛ.

1. Ярослав Аскаров («Сан-Хосе»).

2. Джейкоб Фаулер («Монреаль»).

3. Трей Августин («Детройт»).

4. Михаил Егоров («Нью-Джерси »).

5. Джошуа Равенсберген («Сан-Хосе »).

6. Петр Андреянов («Коламбус»).

7. Девон Леви («Баффало»).

8. Себастьян Косса («Детройт»).

9. Михаэль Грабал («Юта»).

10. Джек Иванкович («Брэмптон»).

11. Илья Набоков («Колорадо»).

12. Йеспер Валльстедт («Миннесота»).

13. Хэмптон Слукински («Лос-Анджелес»).

14. Картер Джордж («Лос-Анджелес»).

15. Алексей Медведев («Ванкувер»).

16. Семен Фролов («Каролина»).

17. Егор Заврагин («Филадельфия»).

18. Карл Линдбом («Вегас»).

19. Якуб Добеш («Монреаль»).

20. Лукас Бекман («Оттава»).