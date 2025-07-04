Дорофеев – 12-й в рейтинге игроков, которые могут стать ограниченно свободными агентами в 2026-м, Чинахов – 20-й. Бедард возглавил список, Хатсон – 2-й (The Athletic)

Павел Дорофеев вошел в топ-20 игроков, которые могут стать свободными агентами.

The Athletic опубликовал рейтинг сильнейших игроков НХЛ , которые могут стать ограниченно свободными агентами 1 июля 2026 года. Список возглавил форвард Коннор Бедард. 1. Коннор Бедард («Чикаго »). 2. Лэйн Хатсон («Монреаль »). 3. Дастин Вульф («Калгари »). 4. Томас Харли («Даллас»). 5. Джейсон Робертсон («Даллас»). 6. Симон Эдвинссон («Детройт»). 7. Логан Кули («Юта»). 8. Адам Фантилли («Коламбус»). 9. Лео Карлссон («Анахайм»). 10. Дилан Холлоуэй («Сент-Луис»). 11. Коул Перфетти («Виннипег»). 12. Павел Дорофеев («Вегас»). 13. Филип Броберг («Сент-Луис»). 14. Коннор Макмайкл («Вашингтон»). 15. Джексон Лакомб («Анахайм»). 16. Каттер Готье («Анахайм»). 17. Майкл Кесселринг («Баффало»). 18. Брандт Кларк («Лос-Анджелес»). 19. Шэйн Пинто («Оттава»). 20. Егор Чинахов («Коламбус»).