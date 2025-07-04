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  • Дорофеев – 12-й в рейтинге игроков, которые могут стать ограниченно свободными агентами в 2026-м, Чинахов – 20-й. Бедард возглавил список, Хатсон – 2-й (The Athletic)
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Дорофеев – 12-й в рейтинге игроков, которые могут стать ограниченно свободными агентами в 2026-м, Чинахов – 20-й. Бедард возглавил список, Хатсон – 2-й (The Athletic)

Павел Дорофеев вошел в топ-20 игроков, которые могут стать свободными агентами.

The Athletic опубликовал рейтинг сильнейших игроков НХЛ, которые могут стать ограниченно свободными агентами 1 июля 2026 года.

Список возглавил форвард Коннор Бедард.

1. Коннор БедардЧикаго»).

2. Лэйн Хатсон («Монреаль»).

3. Дастин Вульф («Калгари»).

4. Томас Харли («Даллас»).

5. Джейсон Робертсон («Даллас»).

6. Симон Эдвинссон («Детройт»).

7. Логан Кули («Юта»).

8. Адам Фантилли («Коламбус»).

9. Лео Карлссон («Анахайм»).

10. Дилан Холлоуэй («Сент-Луис»).

11. Коул Перфетти («Виннипег»).

12. Павел Дорофеев («Вегас»).

13. Филип Броберг («Сент-Луис»).

14. Коннор Макмайкл («Вашингтон»).

15. Джексон Лакомб («Анахайм»).

16. Каттер Готье («Анахайм»).

17. Майкл Кесселринг («Баффало»).

18. Брандт Кларк («Лос-Анджелес»).

19. Шэйн Пинто («Оттава»).

20. Егор Чинахов («Коламбус»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
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logoКоламбус
logoЕгор Чинахов
logoКалгари
logoДаллас
logoМонреаль
logoДастин Вульф
logoТомас Харли
logoЛэйн Хатсон
logoЛоган Кули
logoКаттер Готье
logoВегас
logoБрандт Кларк
logoФилип Броберг
logoЮта
logoСимон Эдвинссон
logoСент-Луис
logoАнахайм
logoЛео Карлссон
logoДетройт
logoВиннипег
logoДжексон Лакомб
logoДжейсон Робертсон
logoАдам Фантилли
logoШэйн Пинто
logoКоннор Макмайкл
logoЛос-Анджелес
logoДилан Холлоуэй
logoМайкл Кесселринг
logoКоул Перфетти
logoБаффало
logoПавел Дорофеев
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