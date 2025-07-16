Кагарлицкий о работе с Ларионовым в «Торпедо»: «Зла не держу. Атмосфера была классная по сравнению с Билялетдиновым и Казанью, где нельзя веселиться и улыбаться»

Дмитрий Кагарлицский высказался о работе под руководством Игоря Ларионова.

– Вы разочарованы в Игоре Ларионове? Я слышал, что вас изначально должны были оставить в команде.

– Я на него зла не держу. Было много чего хорошего в сезоне. Я играл в кайф, в удовольствие, меня не трогали. Выпускали в первом большинстве, делай что хочешь.

Как это закончилось? Для меня это стало разочарованием. Я сидел на трибуне, смотрел хоккей, мне было больно и обидно. Но было и много позитива.

Игорь Николаевич к сыну моему позитивно относился, Архип постоянно был в раздевалке и хоккей полюбил из-за этого. Спрашивал, где Архип, пусть приходит. Сын в тренерскую заходил как к себе домой.

Была очень классная атмосфера с точки зрения отношения игроков и тренера. Особенно по сравнению с Казанью и Зинэтулой Хайдяровичем, где нельзя веселиться и улыбаться, – сказал экс-форвард «Торпедо » и «Ак Барса » Дмитрий Кагарлицкий .

Кагарлицкий о новом контракте: «Говорят, я старый и больной, но у меня нет травм. Когда мне сломали челюсть и врач сказал, что я могу умереть – вот тогда я не мог играть»