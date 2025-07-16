Кагарлицкий о Ларионове-младшем: «Спокойный, коллектив не разрушает, не заметил, чтобы у него были привилегии. Он тренируется, любит хоккей»

Дмитрий Кагарлицкий высказался об игре с Игорем Ларионовым – младшим в «Торпедо».

9 июля Ларионов-младший перешел из «Торпедо» в СКА , который ранее возглавил его отец.

– Как в команде вел себя Ларионов-младший? Он разрушает коллектив?

– Игорь – спокойный парень. Коллектив он не разрушает. Я не видел никаких манипуляций с его стороны. Он приходит, тренируется и любит хоккей.

– На него нельзя кричать?

– Ни на кого нельзя кричать. Я вообще не кричу. Лучше не надо повышать голос, чтобы в команде была здоровая атмосфера. Это нормально, современная молодежь так растет. У меня сын тоже такой. С ними нужно немного по-другому.

В других командах тоже кричать нельзя. Я не заметил, чтобы у него были привилегии. У нас должно было быть все на позитиве. Да, были моменты, когда мы собирались все вместе после поражений и общались лично, но никто никому не пихал.

– Можно просто рявкнуть.

– Сейчас это уходит. Я слышу об этом уже не в первой команде. Мне говорят о том, что нужно копить эмоции. Я иногда могу кинуть клюшку, но это порыв эмоций, а не злость на кого-то.

– Правда ли, что из-за этого вы присели на пару смен?

– Да. Я закипел, когда мы играли в формате 5 на 3 и у меня клюшка сломалась. Я очень сильно хотел забить. Пришел и кинул ее.

Ларионов на меня посмотрел, но ничего не сказал. В третьем периоде я пропустил несколько смен, но потом вышел, когда его сыну попало шайбой в лицо, – сказал экс-форвард «Торпедо » Дмитрий Кагарлицкий .