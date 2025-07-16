Кагарлицкий об отсутствии контракта: «Эйджизм в спорте процветает. Не знаю, в чем прикол – Шипачев, Радулов, Широков очень хорошо играют. Я ничем не уступал молодым»
35-летний форвард является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Торпедо» и набрал 36 (9+27) очков за 64 игры с учетом плей-офф.
– Беспокоит, что вы без работы в середине июля?
– У меня такого опыта еще не было. Есть небольшой дискомфорт, но я работаю и тренируюсь. Жду предложения, агент разговаривает. Посмотрим, что из этого выйдет.
– Многие смотрят на возраст.
– Это неудивительно. Процветает эйджизм (дискриминация по возрасту – Спортс’‘) в спорте. Не знаю, в чем прикол, но смотрят. Есть народ, который в таком возрасте не выпадает. Шипачев, Радулов, Широков очень хорошо играют.
– Со статистикой у вас все неплохо.
– У меня все хорошо. Могло быть и лучше. Произошло стечение ряда обстоятельств, но я ничем не уступал молодым ребятам. Говорили про скорость, но в хоккей играют, а не бегают.
– Игорь Ларионов говорил, что причина пропуска матчей – отдых.
– Да, Игорь Николаевич давал отдохнуть. Я принимаю эту игру.
– Усталость была?
– Нет, конечно. Пару раз мне удавалось отбиваться от выходных. Я не уставал, потому что был очень хороший календарь и были выходные.
Все отдыхают, но мне не нужно неделю валяться. Я всегда успеваю восстановиться, – сказал Дмитрий Кагарлицкий.