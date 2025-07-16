Кагарлицкий об отсутствии контракта: «Эйджизм в спорте процветает. Не знаю, в чем прикол – Шипачев, Радулов, Широков очень хорошо играют. Я ничем не уступал молодым»

Дмитрий Кагарлицкий считает, что с ним не подписывают контракт из-за возраста.

35-летний форвард является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Торпедо » и набрал 36 (9+27) очков за 64 игры с учетом плей-офф.

– Беспокоит, что вы без работы в середине июля?

– У меня такого опыта еще не было. Есть небольшой дискомфорт, но я работаю и тренируюсь. Жду предложения, агент разговаривает. Посмотрим, что из этого выйдет.

– Многие смотрят на возраст.

– Это неудивительно. Процветает эйджизм (дискриминация по возрасту – Спортс’‘) в спорте. Не знаю, в чем прикол, но смотрят. Есть народ, который в таком возрасте не выпадает. Шипачев, Радулов, Широков очень хорошо играют.

– Со статистикой у вас все неплохо.

– У меня все хорошо. Могло быть и лучше. Произошло стечение ряда обстоятельств, но я ничем не уступал молодым ребятам. Говорили про скорость, но в хоккей играют, а не бегают.

– Игорь Ларионов говорил, что причина пропуска матчей – отдых.

– Да, Игорь Николаевич давал отдохнуть. Я принимаю эту игру.

– Усталость была?

– Нет, конечно. Пару раз мне удавалось отбиваться от выходных. Я не уставал, потому что был очень хороший календарь и были выходные.

Все отдыхают, но мне не нужно неделю валяться. Я всегда успеваю восстановиться, – сказал Дмитрий Кагарлицкий .