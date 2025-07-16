Коршков о тренерах в НХЛ и АХЛ: «Могут разнести раздевалку после крупного поражения. С ними ты постоянно в контакте, в России такого нет, но мы тоже прогрессируем»

Егор Коршков высказался о различиях в работе иностранных и российских тренеров.

Ранее 29-летний форвард перешел в «Трактор ». В сезоне-2019/20 он выступал за фарм-клуб «Торонто» в АХЛ , а также провел один матч в НХЛ .

– Что дала вам возможность играть за океаном?

– Посмотреть лигу другого уровня, как там люди готовятся и в какой хоккей играют. Кто-то говорит, что не сильно отличается, но, когда ты туда приезжаешь, понимаешь, что там намного быстрее. Это был очень интересный опыт для меня.

– Чем отличаются североамериканские тренеры?

– Постоянно с ними находишься в контакте, в России такого не было. Хотя сейчас ситуация изменилась, в этом плане мы тоже прогрессируем. Постоянно подходят разговаривать, смотришь видеонарезки и разбираешь моменты.

– Говорят, что тренеры там спокойнее относятся к поражениям.

– После крупного поражения тренер может разнести раздевалку, а потом уже вести себя спокойно. На одном поражении не концентрируются – сезон продолжается, и завтра новый день, – сказал Егор Коршков .