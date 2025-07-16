Коньков о Кравцове: «Если в НХЛ есть вариант, он должен понимать, последний ли это шанс. Остаться в «Тракторе» – идеальное решение»

Сергей Коньков считает, что Виталию Кравцову лучше остаться в «Тракторе».

Ранее появилась информация , что 25-летний нападающий челябинского клуба не хочет работать с главным тренером команды Бенуа Гру.

«Сложно сказать, как в данной ситуации лучше поступить Кравцову . Он сам для себя должен решить. На мой взгляд, идеальным решением для него было бы остаться в «Тракторе », но, видимо, пока что у них с клубом есть нерешенные вопросы.

А если у него есть вариант в НХЛ , то он должен понимать, последний это шанс или нет. Все зависит от него», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.

В прошлом сезоне Кравцов набрал 58 (27+31) баллов при полезности «плюс 31» в 66 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф он отметился 7 (6+1) баллами при полезности «минус 8» в 19 играх.