Яшкин о Мифтахове: «У него неплохие шансы закрепиться в НХЛ. В «Каролине» определенные нюансы могут сыграть в его пользу»

Дмитрий Яшкин высказался о переходе Амира Мифтахова в «Каролину».

Ранее стало известно , что 25-летний голкипер подписал контракт с «Харрикейнс» на один сезон.

– Вы проводили много времени с лучшим другом – Амиром Мифтаховым. Уговаривали его по-дружески остаться в «Ак Барсе»?

– Да мы каждый день об этом разговаривали, но насильно же не удержать человека. Это его решение, я его принял и поддержал как друг.

– Какие видите перспективы у Мифтахова в «Каролине»? Все-таки там сильная вратарская бригада.

– Думаю, у него неплохие шансы закрепиться в НХЛ на самом деле. Я в него верю, в этой команде есть определенные нюансы, которые могут сыграть в его пользу, – отметил форвард.