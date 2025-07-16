Яшкин об игре за Чехию на Олимпиаде: «Ждать нечего. Очень хотел бы, но есть правила, их объявили»

Дмитрий Яшкин заявил, что хотел бы сыграть на Олимпиаде-2026.

Хоккеисты, выступающие в КХЛ, не вызываются в сборную Чехии с 2022 года. Форвард выступал на Кубке мира в 2016 году, а также на двух чемпионатах мира.

– Смотрели чемпионат мира?

– Следил за результатами, но такого, чтобы пристально смотреть – нет.

– Следующий сезон – олимпийский. Хотя бы теоретически ждёте вызова в сборную Чехии?

– Я бы очень хотел сыграть на Олимпиаде, разумеется. Но есть правила, их объявили. Ждать нечего.

– То есть, если вдруг что-то поменяется и вас позовут, вы будете готовы сыграть?

– Я лично всегда готов.

– «Ак Барс» вас бы отпустил? Паузы в чемпионате на Олимпиаду нет.

– Это слишком теоретические, бесполезные разговоры. Но думаю, что мне пошли бы навстречу, мы бы договорились, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин .

Яшкин о 3:15 в «Матче года»: «Мы не до конца настроились, а там ребята играли в полную катушку. Для нас это был фестиваль, для них – хоккей»