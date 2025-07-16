  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Яшкин об игре за Чехию на Олимпиаде: «Ждать нечего. Очень хотел бы, но есть правила, их объявили»
6

Яшкин об игре за Чехию на Олимпиаде: «Ждать нечего. Очень хотел бы, но есть правила, их объявили»

Дмитрий Яшкин заявил, что хотел бы сыграть на Олимпиаде-2026.

Хоккеисты, выступающие в КХЛ, не вызываются в сборную Чехии с 2022 года. Форвард выступал на Кубке мира в 2016 году, а также на двух чемпионатах мира.

– Смотрели чемпионат мира?

– Следил за результатами, но такого, чтобы пристально смотреть – нет.

– Следующий сезон – олимпийский. Хотя бы теоретически ждёте вызова в сборную Чехии?

– Я бы очень хотел сыграть на Олимпиаде, разумеется. Но есть правила, их объявили. Ждать нечего.

– То есть, если вдруг что-то поменяется и вас позовут, вы будете готовы сыграть?

– Я лично всегда готов.

– «Ак Барс» вас бы отпустил? Паузы в чемпионате на Олимпиаду нет.

– Это слишком теоретические, бесполезные разговоры. Но думаю, что мне пошли бы навстречу, мы бы договорились, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.

Яшкин о 3:15 в «Матче года»: «Мы не до конца настроились, а там ребята играли в полную катушку. Для нас это был фестиваль, для них – хоккей»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЧМ по хоккею
logoЧемпионат.com
Политика
logoДмитрий Яшкин
logoКХЛ
logoСборная Чехии по хоккею
logoОлимпиада-2026
logoАк Барс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Яковлев о бане России: «Сложно смириться – спорт должен быть вне политики. Надеюсь, скоро спортивный принцип будет не только на словах, но и на деле»
616 июля, 08:43
КХЛ не будет препятствовать участию легионеров в Олимпиаде-2026. Лига не прервет регулярку на время турнира
169 июля, 16:00
КХЛ об отсутствии паузы в календаре на время ОИ-2026: «Лига следит за развитием ситуации с участием России в турнирах и готова к взаимодействию в интересах страны»
19 июля, 15:21
Главные новости
75-летний Крикунов может стать главным тренером «Сочи». Специалист не работал в КХЛ с 2021 года («Матч ТВ»)
3356 минут назад
Гендиректор «Сочи» об отставке Козлова: «Принято взвешенное решение. В приоритете клуба и нового тренера – развитие хоккея и молодого поколения»
13сегодня, 13:05
«Сочи» подтвердил отставку Козлова спустя полтора месяца после назначения
22сегодня, 12:54
«Авангард» может расстаться с подписанным чуть больше месяца назад Блэкером. Защитником интересуется «Трактор»
25сегодня, 11:55
Агент Чинахова: «Любая команда НХЛ могла бы назвать Чинни хоккеистом топ-6. Но если Егор не нравится Эвасону, то что он может сделать? Обмен – лучшее решение»
14сегодня, 10:55
Овечкин с пивом на столе попал в кадр, когда сын Кокорина сфотографировался с Тюкавиным на матче «Динамо» – «Балтика»
70сегодня, 10:40Фото
Ткачев был готов пойти на сокращение зарплаты в «Авангарде» до 80 млн со 120: «Мы договорились, но вводные изменились»
17сегодня, 09:56
Давыдов про «Авангард»: «Ход с Ткачевым – непопулярный, Буше сильно рискует. Давление будет очень высоким – его можно снять только безупречным результатом»
4сегодня, 09:31
Агент Бабаев о желании Чинахова уйти из «Коламбуса»: «Егору некомфортно с этим тренером, не доверяет. Он начал сезон в 1-м звене, потом оказался в 3-м, а Эвасон ничего не сказал»
31сегодня, 09:04
На Ткачева претендуют «Ак Барс», «Металлург», «Трактор» и «Автомобилист». Сообщалось также о предложении «Торпедо»
26сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Вячеслав Козлов перейдет на работу в «Куньлунь» после увольнения из «Сочи». Китайскую команду может возглавить Галлан («Матч ТВ»)
121 минуту назад
Депутат Журова: «У МОК есть возможность отличиться – допустить российских спортсменов. Жаль, что в случае этого решения наши хоккеисты все равно не попадут на Олимпиаду»
140 минут назад
Козлов уволен с поста главного тренера «Сочи» («СЭ»)
19сегодня, 12:30
Гендиректор «Челябинска» и «Трактора» Савин: «Не будет сокращения ресурсов, либо развития других направлений за счет «Трактора». Рассчитываем на синергию футбола и хоккея»
сегодня, 12:10
Андронов интересуется тренерством: «Смотрел семинары Хичкока. Это невероятно тяжелый труд, призвание. Не «пришел, дал два упражнения, подвинул пилоны и ушел в душ»
сегодня, 11:37
Овечкин хотел бы чемпионства «Динамо» в РПЛ: «Я уже пожелал лично, не через прессу»
2сегодня, 11:30
Работавший в СКА Бохнер стал тренером по развитию игроков «Каролины» на постоянной основе
1сегодня, 11:15
Жамнов о «Спартаке»: «Можно скупить лучших игроков, но у нас нет бюджета. Не хочу строить заоблачные планы, что мы выиграем Кубок Гагарина, однако обязаны стремиться к этому»
1сегодня, 10:30
Экс-тренер СКА Шафранов может войти в штаб Хартли в «Локомотиве». Они вместе работали в «Авангарде»
5сегодня, 10:15
Пыленков о «Тампе»: «Это был вполне реальный вариант, но в «Динамо» есть одно незавершенное дело – хочу помочь клубу выиграть Кубок Гагарина»
сегодня, 09:45