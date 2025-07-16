Яшкин об игре за Чехию на Олимпиаде: «Ждать нечего. Очень хотел бы, но есть правила, их объявили»
Хоккеисты, выступающие в КХЛ, не вызываются в сборную Чехии с 2022 года. Форвард выступал на Кубке мира в 2016 году, а также на двух чемпионатах мира.
– Смотрели чемпионат мира?
– Следил за результатами, но такого, чтобы пристально смотреть – нет.
– Следующий сезон – олимпийский. Хотя бы теоретически ждёте вызова в сборную Чехии?
– Я бы очень хотел сыграть на Олимпиаде, разумеется. Но есть правила, их объявили. Ждать нечего.
– То есть, если вдруг что-то поменяется и вас позовут, вы будете готовы сыграть?
– Я лично всегда готов.
– «Ак Барс» вас бы отпустил? Паузы в чемпионате на Олимпиаду нет.
– Это слишком теоретические, бесполезные разговоры. Но думаю, что мне пошли бы навстречу, мы бы договорились, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин.
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