Вратарь «Ак Барса» Мифтахов подписал двусторонний контракт с «Каролиной» на год. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 100 тысяч

Амир Мифтахов подписал двусторонний контракт с «Каролиной» на год.

Об этом сообщил агент 25-летнего игрока Дэн Мильштейн.

Соглашение с «Харрикейнс» является двусторонним. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 100 тысяч.

В минувшем сезоне Мифтахов провел 30 матчей за «Ак Барс » в Фонбет Чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,18 шайбы и отражая 92,7% бросков.

В плей-офф 25-летний вратарь не провел ни одного полноценного матча.