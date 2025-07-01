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Вратарь «Ак Барса» Мифтахов подписал двусторонний контракт с «Каролиной» на год. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 100 тысяч

Амир Мифтахов подписал двусторонний контракт с «Каролиной» на год.

Об этом сообщил агент 25-летнего игрока Дэн Мильштейн. 

Соглашение с «Харрикейнс» является двусторонним. Зарплата в НХЛ – 775 тысяч долларов, в АХЛ – 100 тысяч. 

В минувшем сезоне Мифтахов провел 30 матчей за «Ак Барс» в Фонбет Чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,18 шайбы и отражая 92,7% бросков.

В плей-офф 25-летний вратарь не провел ни одного полноценного матча. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Дэна Мильштейна
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