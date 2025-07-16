Жаровский о «Монреале»: «Играть в НХЛ – моя мечта. Но ехать туда нужно абсолютно готовым. Сначала надо окрепнуть в КХЛ, состояться как игрок»

Александр Жаровский считает, что ехать в НХЛ нужно после подготовки в КХЛ.

Нападающего на драфте НХЛ-2025 выбрал «Монреаль» под 34-м номером. Сейчас он играет в системе «Салавата Юлаева ».

– Александр, «Монреаль» выбрал вас в начале второго раунда. Какой была ваша реакция?

– Очень рад, что выбрала такая команда с очень большой историей. Всё здорово! Предпочтений, куда попасть, у меня не было. Хорошо, что попал туда, куда попал.

– Успели изучить команду?

– Пока еще нет. Знаю, что там сейчас Иван Демидов , Богдан Конюшков , а из основы знаю Ника Сузуки.

– Ваш друг Демидов уже год в «Монреале». Как он отреагировал?

– С Демидовым познакомились еще в детстве, играли в одной команде. После драфта созвонились, он спрашивал, приеду я или нет.

– При идеальном раскладе как скоро хотели бы оказаться за океаном?

– Конечно, играть в НХЛ – моя мечта. Но ехать туда нужно абсолютно готовым, и я это понимаю. Не хочу сейчас загадывать. Сначала надо окрепнуть здесь, состояться как игрок. А там уже видно будет, – сказал 18-летний нападающий уфимцев.