«Трактор» чаще всех в КХЛ проверяли на допинг в 2025-м – 22 хоккеиста, у «Динамо» – 18, у «Локомотива», «Спартака» и «Салавата» – по 17

«Трактор» больше всех проверяли на допинг в 2025 году.

За первое полугодие были протестированы 22 хоккеиста челябинской команды. Второе место по количеству проверок занимает московское «Динамо » – 18 игроков. У «Локомотива », «Спартака » и «Салавата Юлаева » протестировали по 17 человек. Отмечается, что с января по июнь было проверено 180 хоккеистов из 19 клубов Фонбет чемпионата КХЛ.