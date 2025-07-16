«Трактор» чаще всех в КХЛ проверяли на допинг в 2025-м – 22 хоккеиста, у «Динамо» – 18, у «Локомотива», «Спартака» и «Салавата» – по 17
«Трактор» больше всех проверяли на допинг в 2025 году.
За первое полугодие были протестированы 22 хоккеиста челябинской команды.
Второе место по количеству проверок занимает московское «Динамо» – 18 игроков. У «Локомотива», «Спартака» и «Салавата Юлаева» протестировали по 17 человек.
Отмечается, что с января по июнь было проверено 180 хоккеистов из 19 клубов Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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