Агент Кравцова: «В спокойном режиме ведем переговоры с «Трактором» о заключении контракта. Конфликтов с Гру, как пишут в желтых изданиях, нет»

Агент Виталия Кравцова опроверг конфликт хоккеиста и тренера Бенуа Гру.

Ранее появилась информация , что нападающий «Трактора » не хочет работать с главным тренером команды Бенуа Гру .

«Вопреки появившимся слухам хочу заявить, что мы в спокойном режиме ведем переговоры с «Трактором» о заключении нового контракта с нападающим Виталием Кравцовым.

Мы постоянно на связи с руководством клуба.

Никаких конфликтов с главным тренером челябинцев, как пишут в желтых изданиях, у Виталия не было и нет», – сказал Юрий Николаев, представитель хоккеиста.