Агент Кравцова: «В спокойном режиме ведем переговоры с «Трактором» о заключении контракта. Конфликтов с Гру, как пишут в желтых изданиях, нет»
Агент Виталия Кравцова опроверг конфликт хоккеиста и тренера Бенуа Гру.
Ранее появилась информация, что нападающий «Трактора» не хочет работать с главным тренером команды Бенуа Гру.
«Вопреки появившимся слухам хочу заявить, что мы в спокойном режиме ведем переговоры с «Трактором» о заключении нового контракта с нападающим Виталием Кравцовым.
Мы постоянно на связи с руководством клуба.
Никаких конфликтов с главным тренером челябинцев, как пишут в желтых изданиях, у Виталия не было и нет», – сказал Юрий Николаев, представитель хоккеиста.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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