Дорожко о 3:15 в «Матче года»: «Ребята из-за речки хорошо настроились и показали очень высокий уровень. Быть с ними на одном льду – это большого стоит»

Максим Дорожко прокомментировал разгром звезд КХЛ в «Матче года».

Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ закончилась со счетом 15:3 в пользу хоккеистов из Северной Америки.

– Какие впечатления от «Матча года»?

– Это праздник хоккея, праздник для болельщиков. И те, кто по телевизору смотрел, думаю, получили удовольствие. Мы – тем более. Я смотрю на людей, против кого играю, за кого играю… Быть с ними на одном льду – это большого стоит.

Праздник такой! И все это на благотворительность, все деньги деткам. Мне кажется, это очень здорово. Очень приятно и очень классно участвовать в таком празднике хоккея.

– На ваш взгляд, что в этом матче не получилось у команды КХЛ? Все-таки такой счет, мягко скажем, неожиданный.

– Ребята из-за речки очень хорошо настроились на эту игру (улыбается). У нас где-то, может быть, настрой чуть похуже был, из-за этого нам забили некоторые голы.

В принципе, ребята из команды НХЛ очень хорошо разыгрывали шайбу, голы хорошие забили. Показали уровень свой – очень высокий, – сказал вратарь «Амура» Максим Дорожко .

Звезды НХЛ разнесли звезд КХЛ – 15:3, хотя Овечкин забил лишь один гол. Наблюдения изнутри