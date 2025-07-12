Жаровский о выборе «Монреалем» на драфте: «В ближайшие два года буду в Уфе, а там будем смотреть. Предстоит еще много работы»

Александр Жаровский заявил, что еще на два года останется в КХЛ.

Нападающего на драфте НХЛ-2025 выбрал «Монреаль» под 34-м номером. Сейчас он играет в системе «Салавата Юлаева».

– С «Монреалем» был какой-то особенный диалог? Понимали, что они вас выберут, или ничем не отличалось от остальных?

– Мы общались раза три, кажется. Но такого, чтобы я был уверен, что они меня точно выберут, не было.

– С руководством «Монреаля» после драфта план развития обсуждали?

– Пока просто пообщались с главным русским скаутом, мне сказали, что в меня верят, чтобы усердно работал, и что меня ждут.

– Каким видите свое развитие в дальнейшем?

– В ближайшие два года буду в Уфе. А там будем смотреть, что и как. Могу сказать, что мне еще предстоит много работы, – сказал Александр Жаровский .