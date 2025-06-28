Жаровский о выборе «Монреалем» под 34-м номером на драфте: «Селин Дион пока обо мне не узнала, я же не Демидов. Иван поздравил меня, сказал, что поможет»

Александр Жаровский высказался о выборе «Монреалем» на драфте НХЛ.

«Канадиенс» выбрали 18-летнего нападающего под 34-м номером на драфте НХЛ.

– Вы расстроились, что вас объявила не Селин Дион?

– Если честно, то я не знаю. А должна была? Я же не Иван Демидов . Если честно, то я не расстроился, что Селин Дион пока обо мне не узнала.

– Вы же хорошо знакомы с Демидовым, которого «Монреаль» год назад взял под пятым номером?

– Мы знаем друг друга уже семь‑восемь лет – с тех пор, как я играл в Клину. Там рядом есть город, сейчас уже его не помню. Там выступали какие‑то «Медведи». Вот мы там встречались. Вместе играли в одной пятерке. Мы хорошо общались. И наши отцы знают друг друга.

Потом мы разъехались в разные команды. Но могли спросить, как дела. Поздравляли с разными достижениями – например, когда Ваня задрафтовался год назад, или когда я в КХЛ сыграл.

Вот сейчас, когда меня выбрал «Монреаль », Иван меня поздравил, спросил, как дела и какие эмоции, приеду ли я. Сказал сразу, что поможет чем надо. У нас очень хорошие отношения.

– Насколько вам помогло, что главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов был в эти дни рядом с вами в Майами?

– Вообще помогло, что в эти дни в Майами прошел тренировочный лагерь для новичков. Спасибо агенту Дэну Мильштейну — шикарная организация, все великолепно и солидно. Прекрасно, что рядом был Виктор Николаевич. К нам приехали, нас посмотрели скауты всех клубов НХЛ. Все отлично.

– Начнете ли вы теперь учить французский?

– Да, однозначно.

– Поздравляем еще раз.

– Merci beaucoup (большое спасибо)! – сказал 18-летний форвард «Салавата».

Селин Дион объявила о выборе Демидова «Монреалем» под 5-м номером на драфте НХЛ