Карконе остался в «Юте», контракт – на год и 775 тысяч долларов. У 29-летнего форварда 57 очков в 157 играх в НХЛ

Майкл Карконе остался в «Юте», контракт – на год и 775 тысяч долларов.

Соглашение «мамонтов» с 29-летним нападающим является односторонним.

В минувшем сезоне канадец провел 53 матча за клуб в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 19 (7+12) очков при полезности «минус 7» и среднем времени на льду 11:26.

Всего в лиге у него 157 игр, 57 (34+23) баллов и 87 минут штрафа. В АХЛ – 398 игр и 267 (123+144) очков. По прошлому контракту Карконе также получал минимальную зарплату в НХЛ – 775 тысяч долларов.

В 2023 году нападающий стал чемпионом мира в составе сборной Канады, набрав 6 (3+3) очков в 10 играх.