Симашев о «Юте»: «Будет среди сильнейших в НХЛ через 3 года. Сергачев сказал, что в сравнении с «Тампой» это очень классная организация»

Дмитрий Симашев заявил, что «Юта» может стать одним из сильнейших клубов в НХЛ.

«У меня приятное волнение. Очень хочется поскорее все узнать, показать себя. Но самое главное – закрепиться в НХЛ . Начать там играть – минимум, который я должен выполнить.

Как сказал Сергачев, я сейчас переживаю самый интересный этап в карьере. Он много мне рассказал про НХЛ, про то, как надо себя вести. В Солт-Лейк-Сити был пару недель, примерно познакомился с городом.

А советы Миши были в большей степени про игру, он мне очень много рассказывал. Быт же – это всегда нелегко, но он организуется, в этом помогут многие люди.

«Юта», сто процентов, организация, которая метит в число лучших в НХЛ. Уже в прошлом сезоне команда показала результаты лучше, чем ранее. Это перспективная команда.

Я познакомился с этой организацией лично, да и Миша Сергачев сказал мне, что в сравнении с «Тампой » это очень классная организация.

«Юта» не уступает «Лайтнинг» в этом. Владелец клуба очень много денег вкладывает в развитие. Думаю, через три года эта команда будет среди самых сильных в НХЛ», – сказал защитник «Юты» Дмитрий Симашев .