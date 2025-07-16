Рыбин о Ларионове-младшем в СКА: «Игорь пришел – ждите его сына, мы это проходили. Кудашов мудрее, дал сыну развиваться в аренде в «Нефтехимике»

Максим Рыбин высказался о переходе Игоря Ларионова – младшего в СКА.

Ранее сын главного тренера армейцев подписал контракт с клубом на год.

В прошлом сезоне Ларионов-младший провел 38 матчей за «Торпедо» с учетом плей-офф и набрал 20 (5+15) очков при полезности плюс 7.

– Вы понимаете стратегию селекции СКА? Один из первых трансферов – сын Ларионова, Маркус Филлипс, чьи интересы представляет Ларионов…

– Я еще месяц назад сказал, что Ларионов-младший будет в СКА. Как только он пришел – ждите его сына. Мы будем говорить о том, что нам нужны тонкие и умные центральные нападающие… Отцы и дети, мы это все проходили.

– Но ведь Ларионов сам много раз критиковал блат в хоккее?

– Кудашов поступил мудрее, дал сыну развиваться в аренде в «Нефтехимике ». А здесь, к сожалению, не все можно сказать цензурными словами. Он помогает своему сыну, дай бог ему удачи. К самому Игорю я нормально отношусь, – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.

«Динамо» отдало Артема Кудашова в аренду «Нефтехимику». Сын главного тренера бело-голубых провел 49 матчей за команду в прошлом сезоне