«Динамо» отдало Артема Кудашова в аренду «Нефтехимику». Сын главного тренера бело-голубых провел 49 матчей за команду в прошлом сезоне
«Динамо» отдало защитника Артема Кудашова в аренду «Нефтехимику».
Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
В июне московский клуб продлил контракт с 20-летним защитником на 3 года.
В сезоне-2024/25 Артем Кудашов провел за «Динамо» 45 игр в регулярке и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 09:46.
Сын главного тренера клуба Алексея Кудашова также сыграл 4 матча в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ и сделал 1 передачу.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба КХЛ
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