«Динамо» отдало Артема Кудашова в аренду «Нефтехимику». Сын главного тренера бело-голубых провел 49 матчей за команду в прошлом сезоне

«Динамо» отдало защитника Артема Кудашова в аренду «Нефтехимику».

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В июне московский клуб продлил контракт с 20-летним защитником на 3 года.

В сезоне-2024/25 Артем Кудашов провел за «Динамо » 45 игр в регулярке и набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «+1» и среднем времени на льду 09:46.

Сын главного тренера клуба Алексея Кудашова также сыграл 4 матча в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ и сделал 1 передачу.