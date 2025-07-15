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  • Рыбин о Ротенберге: «Многие скептически к нему относятся, но пусть цитаты вызывают улыбку – это лучше, чем смотреть на серьезное полумертвое лицо. Он отдает все эмоции»
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Рыбин о Ротенберге: «Многие скептически к нему относятся, но пусть цитаты вызывают улыбку – это лучше, чем смотреть на серьезное полумертвое лицо. Он отдает все эмоции»

Максим Рыбин поделился мыслями относительно отношения Романа Ротенберга к хоккею.

В это межсезонье Ротенберг был уволен с поста главного тренера СКА – вместо него клуб возглавил Игорь Ларионов. После этого Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо».

– Вам будет не хватать Романа Ротенберга на тренерском мостике в КХЛ?

– Я думаю, это ненадолго.

– Он найдет для себя новые варианты трудоустройства именно в тренерской отрасли?

– Абсолютно точно. Знаю его, его любовь к этому делу, амбиции, страсть к хоккею, страсть побеждать. Не всегда все получается, но он отдает все эмоции.

Многие болельщики скептически так относятся к нему, а я скажу, что лучше буду получать такие эмоции, читать интервью человека, которому не все равно, который горит командой.

Пусть цитаты вызывают улыбку, однако это лучше, чем смотреть на серьезное полумертвое лицо.

Как вам игра? Нормально. Работаем дальше. И ушел. Мне это неинтересно. Болельщики должны видеть и чувствовать настроение тренера, что у него в душе творится, как он передает свои мысли команде.

Где-то хорошо, где-то – плохо, каждый по-разному это доносит, но это как минимум интересно.

Тренеры должны быть более открыты к аудитории, и Роман Борисович показал в этом плане всем яркий пример. Передавать эмоции от игры, переносить их на лед, – сказал бывший нападающий СКА Максим Рыбин.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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