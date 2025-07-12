«Салават» стал чемпионом 1-го сезона чемпионата КХЛ «3х3». В финале обыграли «Ак Барс» по буллитам

«Салават» стал чемпионом 1-го сезона чемпионата КХЛ «3х3».

Турнир проходил с 19 декабря по 13 июля. В нем играли еще 7 клубов: «Барыс», «Металлург», «Сибирь», «Ак Барс», минское «Динамо», «Авангард» и «Трактор».

В Суперфинале «Салават » оказался сильнее «Ак Барса » по буллитам со счетом 2:1. В матче за бронзу «Трактор» победил минское «Динамо» 7:3.

Фото: t.me/hcsalavat3x3

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