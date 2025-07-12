«Салават» стал чемпионом 1-го сезона чемпионата КХЛ «3х3». В финале обыграли «Ак Барс» по буллитам
«Салават» стал чемпионом 1-го сезона чемпионата КХЛ «3х3».
Турнир проходил с 19 декабря по 13 июля. В нем играли еще 7 клубов: «Барыс», «Металлург», «Сибирь», «Ак Барс», минское «Динамо», «Авангард» и «Трактор».
В Суперфинале «Салават» оказался сильнее «Ак Барса» по буллитам со счетом 2:1. В матче за бронзу «Трактор» победил минское «Динамо» 7:3.
Фото: t.me/hcsalavat3x3
КХЛ запустила чемпионат 3х3: всего 8 команд, 331 игра, 24 млн рублей на призы
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата»
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