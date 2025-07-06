Алексей Кудашов: «Ротенберг отвечает в «Динамо» за детский и молодежный хоккей, усиливает направление. Мне было сказано то же самое»

Алексей Кудашов прокомментировал назначение Романа Ротенберга в «Динамо».

Роман Ротенберг ранее вошел в совет директоров «Динамо». До этого он работал главным тренером СКА.

– Как восприняли новость о том, что Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров «Динамо». Есть ли ощущение, что под вами бомба замедленного действия?

– Главное – это результат. Если нет хорошего результата, то неважно, есть ли под тобой бомба.

Не раз было сказано, что Роман Борисович будет заниматься развитием молодежного хоккея и детско-юношеской школы, поэтому, конечно, мы хотели бы получить здесь усиление.

Надеемся, что оно будет.

– Вы с ним общались после назначения?

– Нет, ни разу.

– Вам объясняли в руководстве, как будет строиться работа?

– У нас есть план работы. Роман Борисович отвечает за детский и молодежный хоккей, усиливает это направление.

Виктор Геннадьевич (Воронин – президент клуба – Спортс’‘) заявлял об этом, здесь ничего не поменялось. Мне было сказано то же самое, – сказал главный тренер «Динамо » Алексей Кудашов .