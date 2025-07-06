Алексей Кудашов: «Ротенберг отвечает в «Динамо» за детский и молодежный хоккей, усиливает направление. Мне было сказано то же самое»
Роман Ротенберг ранее вошел в совет директоров «Динамо». До этого он работал главным тренером СКА.
– Как восприняли новость о том, что Роман Ротенберг вошел в состав совета директоров «Динамо». Есть ли ощущение, что под вами бомба замедленного действия?
– Главное – это результат. Если нет хорошего результата, то неважно, есть ли под тобой бомба.
Не раз было сказано, что Роман Борисович будет заниматься развитием молодежного хоккея и детско-юношеской школы, поэтому, конечно, мы хотели бы получить здесь усиление.
Надеемся, что оно будет.
– Вы с ним общались после назначения?
– Нет, ни разу.
– Вам объясняли в руководстве, как будет строиться работа?
– У нас есть план работы. Роман Борисович отвечает за детский и молодежный хоккей, усиливает это направление.
Виктор Геннадьевич (Воронин – президент клуба – Спортс’‘) заявлял об этом, здесь ничего не поменялось. Мне было сказано то же самое, – сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.