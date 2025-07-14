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Агент Толчинского: «Сергей не гнусавил в раздевалке СКА и не устраивал истерики. Магнитогорск – не лучший город для переезда парня из Москвы, но он нормально это воспринял»

Агент Сергея Толчинского оценил переход игрока в «Металлург» из СКА.

Ранее армейцы расторгли контракт с игроком по соглашению сторон.

– С приходом Сергея Толчинского «Металлург» получил большую звезду в нападение. Мотивированный нападающий сделает атаку команды сильнее?

– Уверен, что для Сергея это очень хороший вариант. Не говорю, что ему надо перезагружать карьеру. Когда ему давали много играть, он работал и выдавал великолепный хоккей.

А главное – не гнусавил в раздевалке и не устраивал истерики в команде. Он знал свои возможности и боролся за место в составе СКА в прошлом сезоне.

Сергей сейчас супермотивирован. Если он сыграет на своем уровне, а я думаю, что он сыграет еще выше своего уровня, – то это будет находкой для «Металлурга».

– Толчинский пользовался спросом на рынке. Почему выбрали «Металлург»?

– Сыграл комплекс причин. У нас было несколько предложений. Руководители «Металлурга» в разговоре дали понять, что команда будет бороться за самые высокие места.

Они подтвердили это тем, что оставили Набокова, подписывают других игроков. Это оказалось важным для окончательного решения Сергея.

Магнитогорск – не самый лучший город для переезда парня из Москвы, но он нормально воспринял все это и переезжает с удовольствием, – сказал агент игрока Шуми Бабаев.

Разин о Толчинском: «Почему вы думаете, что у меня мог быть запрет на его обмен в «Магнитку»? Я люблю хоккеистов думающих, которые быстро принимают решение и умеют кататься»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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