Бабаев о «Металлурге»: «Кубки выигрывают 3-4-е звенья, там должны быть фактурные хоккеисты. Если клуб доберет в этих аспектах, сможет претендовать на высокие места»

Шуми Бабаев высказался о шансах «Металлурга» на победу в Кубке Гагарина.

– В «Металлурге» подбирается крайне низкорослое нападение. Не станет ли это проблемой для команды? В последние годы чемпионами задается тренд на габаритных и мобильных форвардов.

– А кто выиграл Кубок Гагарина в позапрошлом сезоне?

– «Металлург».

– А каким составом они играли?

– В составе «Металлурга» были и фактурные нападающие: Павел Акользин, Максим Карпов.

– Не обязательно, чтобы все игроки были фактурными. Нужно просто определенное фактурное звено. Считаю, что кубки выигрывают не первые-вторые звенья. Они почти во всех командах одинаковые – что в КХЛ , что в НХЛ.

Кубки выигрывают третьи-четвертые звенья. В этих линиях должны быть мощные фактурные игроки. Заявочная кампания еще не закончена. Если «Металлург» доберет в этих аспектах, то я не вижу проблем, чтобы команда претендовала на самые высокие места, – сказал агент Шуми Бабаев.