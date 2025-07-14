Набоков о лагере развития «Колорадо» и встрече с Бернсом: «Сказал ему, что видел его только в игре НХЛ на плейстейшн, Брент посмеялся. Все понравилось – атмосфера, город, команда»

Илья Набоков рассказал о встрече с Брентом Бернсом в лагере развития «Колорадо».

40-летний защитник Бернс подписал однолетний контракт с «Эвеланш» после открытия рынка свободных агентов.

– Вы только вернулись из лагеря развития «Колорадо». Как прошла ваша поездка?

– 10 июля вернулся. Здорово съездил, все понравилось, атмосфера, город. Ну и самое главное, команда.

– С Брентом Бернсом только сделали фотографию или успели пообщаться?

– Сказал ему, что видел его только в игре НХЛ на плейстейшн. Он посмеялся. Большой мастер, крупный игрок. Был в шоке, когда увидел его.

– С тренерским штабом обсуждали стратегию своего развития?

– Да, поговорил, спросил, что мне улучшить, чтобы приехать еще более готовым. В принципе, главный тренер сказал, что главное – ловить шайбы, – сказал вратарь со смехом.

Следующий сезон Набоков проведет в «Металлурге ». Его контракт новичка с «Эвеланш» начнет действовать в сезоне-2026/27.

Фото: соцсети «Колорадо».