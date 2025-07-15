Плющев о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Избиение младенцев. Понятно, что игра с элементами шоу, но разница в мастерстве со звездами НХЛ – пропасть!»

Владимир Плющев назвал избиением младенцев поражение звезд КХЛ со счетом 3:15.

Команда звезд НХЛ одержала крупную победу в «Матче года», проходившем в Москве на «ЦСКА-Арене».

– Владимир Анатольевич, многие до сих пор в шоке – звезды КХЛ в матче года умудрились уступить звездам НХЛ 3:15. А вы?

– С одной стороны, это не драма, проиграна не Олимпиада. С другой – получили очередной тревожный сигнал.

Понятно, что все-таки это была игра с элементами шоу. Но вы посмотрите, какой оказалась разница в мастерстве – пропасть! Причем, крупно проигрывая, звезды КХЛ вроде бы собрались на третий период, но уровень мастерства не позволил им уйти от позорного счета.

Вообще это было избиение младенцев – и КХЛ не спасло даже наличие в составе Ильи Ковальчука , к которому звезды НХЛ тоже отнеслись без пиетета. Удивительно!

– Не драматизируем ли мы эти 3:15?

– Надо было видеть, что происходило на льду. Лучшие игроки КХЛ, даже разозлившись, выглядели потерянными. О них говорили столько громких слов, записывали в звезды, но они почему-то растворились и потерялись, – сказал заслуженный тренер России.