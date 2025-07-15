Мильштейн о 15:3 в матче звезд НХЛ и КХЛ: «Это праздник для болельщиков, летний хоккей. Ребята играли не в полную силу»

Дэн Мильштейн оценил разгромное поражение команды звезд КХЛ в «Матче года».

В воскресенье команда звезд НХЛ разгромила команду звезд КХЛ (15:3) на «ЦСКА-Арене» в Москве.

– Показывает ли этот результат пропасть в уровне между хоккеистами КХЛ и НХЛ?

– Нет, это все праздник для болельщиков. Ребята играли не в полную силу, это летний хоккей. Лагеря в КХЛ еще не начались.

В обеих командах были хорошие профессионалы, просто сегодня вот такой счет, – сказал агент, представляющий интересы многих российских игроков НХЛ.