Мильштейн о 15:3 в матче звезд НХЛ и КХЛ: «Это праздник для болельщиков, летний хоккей. Ребята играли не в полную силу»
Дэн Мильштейн оценил разгромное поражение команды звезд КХЛ в «Матче года».
В воскресенье команда звезд НХЛ разгромила команду звезд КХЛ (15:3) на «ЦСКА-Арене» в Москве.
– Показывает ли этот результат пропасть в уровне между хоккеистами КХЛ и НХЛ?
– Нет, это все праздник для болельщиков. Ребята играли не в полную силу, это летний хоккей. Лагеря в КХЛ еще не начались.
В обеих командах были хорошие профессионалы, просто сегодня вот такой счет, – сказал агент, представляющий интересы многих российских игроков НХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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