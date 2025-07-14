Сафронов о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Уровень парней из НХЛ выше, но не настолько. Идея великолепная, отличное шоу для болельщиков»

Кирилл Сафронов высказался о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15 в «Матче года».

Команда звезд КХЛ уступила команде звезд НХЛ в благотворительном матче на «ЦСКА-Арене» в Москве.

«Идея матча великолепная. Классно, что все ребята приехали. Трибуны собрались полные, отличное шоу для болельщиков. Все ребята молодцы, как организаторы, так и сами игроки. Замечательно, что такой матч прошел в Москве.

Счет матча? Согласен, счет достаточно необычный. Обычно такие игры проходят более-менее равно, а тут 15:3. Понятно, что уровень парней из НХЛ выше тех, кто играет в КХЛ, но не что настолько. Счет очень странный, очень большой разрыв», – сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.