Новиков о 3:15 в «Матче года»: «В одну калитку такие игры проходить не должны. Ребята из КХЛ вышли спустя рукава»
Юрий Новичков прокомментировал разгром сборной звезд КХЛ в «Матче года».
Выставочная игра против российских звезд НХЛ завершилась поражением хоккеистов из КХЛ со счетом 3:15.
«Матч года» – это отличная идея. Спасибо всем ребятам за участие. Это слова болельщика-профессионала. Но такой разрыв в счете недопустим.
Мне кажется, наши ребята из КХЛ просто заранее вышли спустя рукава. Нужно время, нужно было провести установку. В одну калитку такие игры проходить не должны», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости