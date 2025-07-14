Новиков о 3:15 в «Матче года»: «В одну калитку такие игры проходить не должны. Ребята из КХЛ вышли спустя рукава»

Юрий Новичков прокомментировал разгром сборной звезд КХЛ в «Матче года».

Выставочная игра против российских звезд НХЛ завершилась поражением хоккеистов из КХЛ со счетом 3:15.

«Матч года » – это отличная идея. Спасибо всем ребятам за участие. Это слова болельщика-профессионала. Но такой разрыв в счете недопустим.

Мне кажется, наши ребята из КХЛ просто заранее вышли спустя рукава. Нужно время, нужно было провести установку. В одну калитку такие игры проходить не должны», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.