«Торпедо» подписало с Науменковым контракт на год. С ЦСКА защитник выигрывал Кубок Гагарина в 2019-м
Михаил Науменков стал игроком «Торпедо» после ухода из «Салавата».
Нижегородский клуб подписал контракт с 32-летним защитником на один сезоне.
В прошедшем регулярном чемпионате Науменков набрал 23 (4+19) очка в 64 матчах за уфимский клуб. В плей-офф он забил один гол в 19 играх.
Всего в КХЛ за «Салават Юлаев» игрок обороны провел пять сезонов, сыграл 296 матчей и набрал 95 (24+71) очков.
Науменков является воспитанником ЦСКА, с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2019 году.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
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