«Торпедо» подписало с Науменковым контракт на год. С ЦСКА защитник выигрывал Кубок Гагарина в 2019-м

Михаил Науменков стал игроком «Торпедо» после ухода из «Салавата».

Нижегородский клуб подписал контракт с 32-летним защитником на один сезоне.

В прошедшем регулярном чемпионате Науменков набрал 23 (4+19) очка в 64 матчах за уфимский клуб. В плей-офф он забил один гол в 19 играх.

Всего в КХЛ за «Салават Юлаев » игрок обороны провел пять сезонов, сыграл 296 матчей и набрал 95 (24+71) очков.

Науменков является воспитанником ЦСКА , с которым он выиграл Кубок Гагарина в 2019 году.