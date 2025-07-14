«Торпедо» подпишет контракт с Науменковым на год. Защитник провел 296 матчей за «Салават» (Михаил Зислис)
Михаил Науменков подпишет контракт с «Торпедо» на один сезон.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
В прошедшем регулярном чемпионате 32-летний защитник набрал 23 (4+19) очка в 64 матчах. В плей-офф Науменков забил один гол в 19 играх.
Всего в КХЛ за «Салават Юлаев» игрок обороны провел пять сезонов, сыграл 296 матчей и набрал 95 (24+71) очков.
Также в КХЛ Науменков выступал за ЦСКА и «Адмирал».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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