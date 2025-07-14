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Бучневич о России на ОИ и ЧМ: «Бобровский, Шестеркин, Сорокин, Василевский сами могут выиграть турнир, даже нападающие не нужны»

Павел Бучневич считает, что России по силам выиграть чемпионат мира и Олимпиаду.

Российская сборная отстранена от международных турниров с 2022 года. На олимпийских играх 2026 года вместе России выступит сборная Франции. 

– Как вы переживаете отстранение сборной России от международных турниров, от Олимпиады?

– Все скажут одну и ту же банальную фразу: все мы хотели бы сыграть, но это не от нас зависит. Остается только ждать. Все равно это в политику уходит. Мы ни на что не влияем. Какие-то виды спорта допускают, какие-то – нет. Это не совсем правильно

Сборная России претендовала бы на победу в турнирах, на которые была не допущена?

– Конечно, какие у нас вратари – Бобровский, Шестеркин, Сорокин, Василевский. Они могут сами выиграть турнир, и даже нападающие будут не нужны, – сказал форвард «Сент-Луиса».

Разин о России на ЧМ и ОИ: «Мы боролись бы за золото. Из игроков НХЛ и КХЛ можно собрать сильную сборную»

Бучневич о России: «Все города стали лучше, больше денег вкладывается, парки, аллеи. Приятно смотреть. Много вариантов для туризма появилось»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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