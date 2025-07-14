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Бучневич о России: «Все города стали лучше, больше денег вкладывается, парки, аллеи. Приятно смотреть. Много вариантов для туризма появилось»

Павел Бучневич заявил, что в России все города развиваются в лучшую сторону.

– В родной Череповец приезжаете летом?

– В Череповце я все лето. Съезжу куда-то отдохнуть и туда возвращаюсь. 

– Говорят, Череповец изменился в лучшую сторону за последние годы.

– Да, все города изменились в лучшую сторону, стали больше денег вкладывать. Как Москва изменилась за последние три-четыре года! Приятно смотреть на это. Вообще страна поменялась в лучшую сторону. Много вариантов для туризма появилось.

– Много появилось парков, интересных мест?

– Да, парки, аллеи. У нас в Череповце сейчас есть улица, как Патрики, – сказал форвард «Сент-Луиса».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
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