Разин о России на ЧМ и ОИ: «Мы боролись бы за золото. Из игроков НХЛ и КХЛ можно собрать сильную сборную»

Андрей Разин заявил, что Россия боролась бы за золото на международных турнирах.

Ранее стало известно, что сборная Франции заменит российскую команду на Олимпиаде-2026.

«У нас можно сформировать сильную сборную. У нас хорошие хоккеисты, есть и молодое поколение, которое играет не последнюю роль в НХЛ .

Если из этих двух команд [КХЛ и НХЛ] собрать сборную, мы боролись бы за золото», – сказал главный тренер «Металлурга ».