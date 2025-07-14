Разин о России на ЧМ и ОИ: «Мы боролись бы за золото. Из игроков НХЛ и КХЛ можно собрать сильную сборную»
Андрей Разин заявил, что Россия боролась бы за золото на международных турнирах.
Ранее стало известно, что сборная Франции заменит российскую команду на Олимпиаде-2026.
«У нас можно сформировать сильную сборную. У нас хорошие хоккеисты, есть и молодое поколение, которое играет не последнюю роль в НХЛ.
Если из этих двух команд [КХЛ и НХЛ] собрать сборную, мы боролись бы за золото», – сказал главный тренер «Металлурга».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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